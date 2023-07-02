Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Краснодарському краї пролунав вибух біля аеродрому: утворилася велетенська вирва

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Краснодарському краї пролунав вибух біля аеродрому: утворилася велетенська вирва
На місці вибуху в Приморсько-Ахтарську утворилася вирва діаметром 10 метрів і завглибшки близько 4 метрів
фото з відкритих джерел

Від місця вибуху до найближчих позицій ЗСУ щонайменше 250 км

У неділю, 2 липня, потужний вибух прогримів поблизу російського міста Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї. На місці вибуху утворилася величезна вирва. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За попередніми даними, вибух стався біля місцевого військового аеродрому, розташованого за кілька сотень метрів. Саме на ньому дислокується пускова установка іранських безпілотників, якими російські терористи атакують українські міста.

На місці вибуху в Приморсько-Ахтарську утворилася вирва діаметром 10 метрів і завглибшки близько 4 метрів.

Місцевий губернатор запевняє, що жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає. Будинки та інші споруди також нібито не зазнали пошкоджень.

У Краснодарському краї пролунав вибух біля аеродрому: утворилася велетенська вирва фото 1

Від місця вибуху до найближчих позицій ЗСУ щонайменше 250 км, але російські пропагандисти вже заявили, що причиною вибуху начебто стала українська ракета, якою ЗСУ намагалися влучити у склад паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму стався підрив залізничної колії. За даними джерела, підрив залізничного полотна стався неподалік від Бахчисараю о 8:20 ранку. Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли п’ять вагонів потяга із зерном.

Також у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

Внаслідок атаки посередині моста утворилася наскрізна вирва. Пошкоджено відбійники. Незрозуміло, чи придатний міст для пересування транспортних засобів, проте місцеві мешканці повідомляють, що рух транспорту на мосту зупинено.

Пізніше стало відомо, як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни.

Теги: вибух росія війна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У суботу ввечері весь Мелітополь чув гучний вибух в районі військової бази росіян
У Мелітополі пролунав гучний вибух в районі бази росіян – Федоров
Сьогодні, 11:57
Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян
Вибухи у Бердянську: ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян
30 червня, 12:24
У Києві працює ППО
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
Сьогодні, 02:48

Соціум

У Краснодарському краї пролунав вибух біля аеродрому: утворилася велетенська вирва
У Краснодарському краї пролунав вибух біля аеродрому: утворилася велетенська вирва
Дружина Пєскова виклала відео зі свого саду і стала посміховиськом у мережі
Дружина Пєскова виклала відео зі свого саду і стала посміховиськом у мережі
ЗМІ розповіли, чи скасує Британія санкції проти Ірану щодо балістичних ракет
ЗМІ розповіли, чи скасує Британія санкції проти Ірану щодо балістичних ракет
У США сталася масова стрілянина: є загиблі та поранені
У США сталася масова стрілянина: є загиблі та поранені
Директор ЦРУ закликав США знизити ризики в економічних відносинах з Китаєм
Директор ЦРУ закликав США знизити ризики в економічних відносинах з Китаєм
Україна та Словаччина планують спільну розробку гаубиці
Україна та Словаччина планують спільну розробку гаубиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області: сценарій «Енергоатома»
27K
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
17K
У столичному кафе виник скандал через пісні Лепса
15K
Військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою
13K
Атака ракет і дронів: ЗСУ попередили про небезпеку жителів низки областей
12K
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Сьогодні, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту