У Краснодарському краї пролунав вибух біля аеродрому: утворилася велетенська вирва

На місці вибуху в Приморсько-Ахтарську утворилася вирва діаметром 10 метрів і завглибшки близько 4 метрів

Від місця вибуху до найближчих позицій ЗСУ щонайменше 250 км

У неділю, 2 липня, потужний вибух прогримів поблизу російського міста Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї. На місці вибуху утворилася величезна вирва. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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За попередніми даними, вибух стався біля місцевого військового аеродрому, розташованого за кілька сотень метрів. Саме на ньому дислокується пускова установка іранських безпілотників, якими російські терористи атакують українські міста.

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На місці вибуху в Приморсько-Ахтарську утворилася вирва діаметром 10 метрів і завглибшки близько 4 метрів.

Місцевий губернатор запевняє, що жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає. Будинки та інші споруди також нібито не зазнали пошкоджень.

Від місця вибуху до найближчих позицій ЗСУ щонайменше 250 км, але російські пропагандисти вже заявили, що причиною вибуху начебто стала українська ракета, якою ЗСУ намагалися влучити у склад паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму стався підрив залізничної колії. За даними джерела, підрив залізничного полотна стався неподалік від Бахчисараю о 8:20 ранку. Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли п’ять вагонів потяга із зерном.

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Також у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

Внаслідок атаки посередині моста утворилася наскрізна вирва. Пошкоджено відбійники. Незрозуміло, чи придатний міст для пересування транспортних засобів, проте місцеві мешканці повідомляють, що рух транспорту на мосту зупинено.

Пізніше стало відомо, як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни.