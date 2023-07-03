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Атака дронів: Повітряні сили попередили про небезпеку для низки областей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів: Повітряні сили попередили про небезпеку для низки областей
Україною шириться повітряна тривога
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог знову тероризує Україну безпілотниками

У ніч проти 3 липня південні та східні регіони України охопила повітряна тривога. Повітряні сили попередили про атаку ударних дронів.

«Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!», – ідеться в повідомленні.

Згодом небезпека поширилася на Херсонську та Миколаївську області.

Військові закликають мешканців областей, де оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 0:52 має такий вигляд:

Атака дронів: Повітряні сили попередили про небезпеку для низки областей фото 1

Нагадаємо, завершилася 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня російські окупанти завдали 11 ракетних ударів та застосували вісім іранських ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив майже 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: тривога безпілотник Україна

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