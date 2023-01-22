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Нічні обстріли Нікопольщини не вщухають: знов масштабні руйнування

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Нічні обстріли Нікопольщини не вщухають: знов масштабні руйнування
Упродовж ночі росіяни тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Окупанти пошкодили обстрілом ліцей, підприємство і станцію водоканалу в Марганці

У ніч на 22 січня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину: по Марганецькій громаді випустили понад 30 снарядів важкої артилерії, під вогнем опинилася цивільна інфраструктура. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Вночі росіяни тричі гатили по Нікопольщині: понад 30 снарядів випущено по Марганецькій громаді. Зазначається, що люди неушкоджені.

«Найбільше дісталося самому Марганцю. Там понівечені ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля», – повідомив Резніченко.

Також під ураженням опинилося село поряд: там пошкоджено лінії електропередачі, більш як 500 квартир і будинків залишилися без енергопостачання.

Голова ОВА додав, що в інших містах і селах громади наслідки нічної атаки ще з'ясовуються.

Нагадаємо, триває 332-та доба повномасштабної війни Росії проти України.

За даними Генштабу, російські загарбники вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках – обороняються.

Теги: Валентин Резніченко інфраструктура росіяни

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