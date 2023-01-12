Путін іде ва-банк. Радник Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни

«Взяти» Соледар і Бахмут тепер має Герасимов

Ротації військового керівництва РФ, зокрема призначенням начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем війною проти України Кремль, по суті, визнав, що веде повноцінну війну, а не «спецоперацію». Таку думку висловив радник міністра оборони Олексій Копитько.

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Він нагадав про прогноз глави Міноборони Олексія Резнікова у грудні про те, що російський диктатор Володимир Путін замінить Сергія Суровікіна кимось іншим. «Вже тоді було видно, що Суровікін із поставленим завданням не справляється і його доля передбачувана», – заявив Копитько.

Він вказав на стратегічні прорахунки Суровікіна: неефективні ракетні атаки по Україні призвели до помітного виснаження запасів російських ракет і спонукали низку постачань від західних партнерів України.

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«Призначення Герасимова – важливий сигнал. Недарма товариш Пригожин учора на випередження «взяв» Соледар у телеграмі. Поспішав. А сьогодні Міноборони РФ його спростувало. «Взяти» Соледар і Бахмут тепер має Герасимов. Для російського генералітету це практично ва-банк. Шойгу створив конструкцію «помри сьогодні ти, а завтра я», – написав Копитько.

Радник Резнікова вважає, що цим рішенням Путін, по суті, визнав, що йде повноцінна війна, оскільки тепер угруповання очолює начальник Генштабу, а його заступники – командувачі видів. «Це може спричинити збільшення ресурсів, які РФ кине проти нас. Насамперед – людських. Покладання персональної відповідальності на НГШ може призвести до невеликих покращень в управлінні та забезпеченні російського угруповання. Нам буде важко. Однак росіянам це вже не допоможе», – вважає Копитько.

Він наголосив, що тепер відповідальність за тисячі трупів нестиме «не якийсь незрозумілий Суровікін», а «головний російський військовий, від якого два кроки до Путіна». «Будь-яка невдача, а їх буде багато, знижуватиме легітимність бункерного вождя», – додав Копитько.

Як відомо, 11 січня командувачем об'єднаного угрупування російських військ, які ведуть війну в Україні, призначено начальника генштабу збройних сил генерала армії Валерія Герасимова. Колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами.