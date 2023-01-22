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ЗСУ відбили атаки ворога поблизу 10 населених пунктів: зведення Генштабу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ відбили атаки ворога поблизу 10 населених пунктів: зведення Генштабу
фото з відкритих джерел

Українські військові завдали 17 ударів по скупченню противника та техніки

Минулої доби ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районі 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Про це у Фейсбуці повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і «дронів-камікадзе» залишається по всій Україні», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, російські загарбники вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках – обороняються.

Підрозділи Сил оборони за минулу добу відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Від ворожого мінометного та артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич - Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це – Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектра артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.

«Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження загарбників», - підсумували в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, окупанти на півдні готуються до оборони. Ворог розуміє і передбачає наш наступ на Мелітополь: командувач «Півдня» назвав наступну ціль після Херсона.

До слова, генерал США назвав умову для звільнення Криму влітку 2023 року.

Читайте також: Командувач «Півдня»: звільнення Криму – пріоритет

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