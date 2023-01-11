Окупанти перекинули до Білорусі черговий ешелон із військовими та технікою

У складі було 40 вагонів, серед яких: 15 пасажирських та 10 вантажних

У Білорусь перекинули ще один ешелон із технікою та особовим складом збройних сил РФ. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

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«9 січня о 14:30 на залізничну станцію Чепіно (м. Вітебськ, Вітебськ обл) прибув черговий ешелон ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом у складі було 40 вагонів, серед яких: 15 пасажирських (близько 750 осіб), 10 вантажних (в яких привезли спорядження та боєприпаси) та 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною технікою.

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Ешелон прямував із залізничної станції Московка (м. Омськ, РФ), звідки був відправлений 3 січня.

Раніше британська розвідка оцінила загрозу наступу з Білорусі.

Нагадаємо, 7 січня до Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових.

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.

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Генштаб інформував, що значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки Білорусь із Російської Федерації, знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування.