Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти перекинули до Білорусі черговий ешелон із військовими та технікою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти перекинули до Білорусі черговий ешелон із військовими та технікою
Ешелон прямував із залізничної станції Московка
скрін з відео

У складі було 40 вагонів, серед яких: 15 пасажирських та 10 вантажних

У Білорусь перекинули ще один ешелон із технікою та особовим складом збройних сил РФ. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

«9 січня о 14:30 на залізничну станцію Чепіно (м. Вітебськ, Вітебськ обл) прибув черговий ешелон ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом у складі було 40 вагонів, серед яких: 15 пасажирських (близько 750 осіб), 10 вантажних (в яких привезли спорядження та боєприпаси) та 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною технікою.

Ешелон прямував із залізничної станції Московка (м. Омськ, РФ), звідки був відправлений 3 січня.

Раніше британська розвідка оцінила загрозу наступу з Білорусі.

Нагадаємо, 7 січня до Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.

Генштаб інформував, що значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки Білорусь із Російської Федерації, знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування.

Читайте також: Територія Білорусі може стати місцем ядерних провокацій Путіна – розвідка
Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На деяких літаках, які приземлилися на авіабазі Мачулищі під Мінськом були позначки «Z»
Авіанавчання в Білорусі: британська розвідка оцінила загрозу наступу
Сьогодні, 08:29
Білорусь заявила про нарощування сил ППО з росіянами
Білорусь заявила про нарощування сил ППО з росіянами
Сьогодні, 12:52
Потрапити у «ГардСервіс» можуть тільки «перевірені люди»
Журналісти дізналися, для чого Білорусь створює аналог ПВК «Вагнера»
Сьогодні, 16:12

Події в Україні

Росія змінила командувача військами, які воюють проти України
Росія змінила командувача військами, які воюють проти України
Окупанти перекинули до Білорусі черговий ешелон із військовими та технікою
Окупанти перекинули до Білорусі черговий ешелон із військовими та технікою
Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини: деталі
Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини: деталі
ЗСУ розгромили позиції зенітно-ракетних комплексів ворога та збили гелікоптер — Генштаб
ЗСУ розгромили позиції зенітно-ракетних комплексів ворога та збили гелікоптер — Генштаб
Польща передасть Україні роту танків Leopard, але за однієї умови
Польща передасть Україні роту танків Leopard, але за однієї умови
Прикордонники з кулеметів розстріляли «вагнерівців» у Соледарі (відео)
Прикордонники з кулеметів розстріляли «вагнерівців» у Соледарі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Замість повісток – оповіщення. Юрист пояснив, як це працюватиме
24K
Матері не сподобався рівень похорону: «вагнерівця» провели в останню путь без почестей
24K
Хто ловитиме військовозобов’язаних за кордоном? Юристи розтлумачили нові правила
12K
«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики
8625
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Банкової
8152
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Сьогодні, 18:29
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
Вчора, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
Вчора, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Вчора, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту