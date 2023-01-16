Під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя: діти дивом вижили

Під час ракетного удару Ірина та Максим перебували у своїй квартирі на восьмому поверсі

Внаслідок ракетної атаки росіян по житловій багатоповерхівці у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло від російських атак з Нікополя. Їхні діти дивом залишилися живими. Про трагедію розповіла близька родичка сім'ї Валерія Марченко в Instagram.

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Як повідомила жінка, під час ракетного удару Ірина та Максим перебували у своїй квартирі на 8 поверсі під'їзду, який повністю зруйнували загарбники.

«Русскій мір» прийшов до нас додому. Багато хто вже знає, багато хто ні, але мовчати тут нереально. Це найпекельніші 12 годин нашого життя… Саме в цьому домі, в цьому злощасному під’їзді жила сестра мого Антона. Восьмий поверх. Сьогодні можна без проблем розгледіти колір шпалер у вітальні, адже ці фото облетіли чи не весь світ», – розповіла жінка.

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Родина проживала на восьмому поверсі розбомбленого під'їзду

За її словами, діти вийшли на вулицю і вже чекали на батьків, коли ракета прилетіла прямо до них у дім. Дев’ятирічний Тимур та чотирнадцятирічна Кароліна перебувають у лікарні.

«Руська бл*діна просто розірвала на шмаття цілу родину. За що? Пів року тому вони бігли з Нікополя, від постійних обстрілів, і що отримали?», – написала жінка.

Раніше повідомлялося, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

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В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кг, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.