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    Події в Україні

    Нічні удари по Дніпропетровщині: виникли пожежі, постраждала дитина

    У результаті обстрілу загорілися ангари сільськогосподарського підприємства - Нічні удари по Дніпропетровщині: виникли пожежі, постраждала дитина
    У результаті обстрілу загорілися ангари сільськогосподарського підприємства
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    Під ворожий удар потрапили три райони Дніпропетровської області

    Російські війська всю ніч атакували Дніпропетровську область. Ударів зазнали три район: Нікопольський, Дніпровський і Криворізький. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем із РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади: Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка», – розповів голова ОВА.

    На Дніпровський район окупанти скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.

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    Нічні удари по Дніпропетровщині: виникли пожежі, постраждала дитина
    Нічні удари по Дніпропетровщині: виникли пожежі, постраждала дитина
    Нічні удари по Дніпропетровщині: виникли пожежі, постраждала дитина
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Обійшлося без жертв та руйнувань.

    Як повідомлялося, у ніч на 25 липня у Миколаєві, Харкові та на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

    У Харкові пролунало понад 20 вибухів, переважно – на південному сході від міста.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Нічні удари по Дніпропетровщині: виникли пожежі, постраждала дитина