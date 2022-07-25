Нічні удари по Дніпропетровщині: виникли пожежі, постраждала дитина

Під ворожий удар потрапили три райони Дніпропетровської області

Російські війська всю ніч атакували Дніпропетровську область. Ударів зазнали три район: Нікопольський, Дніпровський і Криворізький. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем із РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади: Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка», – розповів голова ОВА.

На Дніпровський район окупанти скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Як повідомлялося, у ніч на 25 липня у Миколаєві, Харкові та на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

У Харкові пролунало понад 20 вибухів, переважно – на південному сході від міста.