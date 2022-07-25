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    Новини

    Росіяни знають, що в будь-якому випадку з Himars їм кінець, – Буданов

    Україна робить велику ставку на&nbsp;Himars - Росіяни знають, що в будь-якому випадку з Himars їм кінець, – Буданов
    Україна робить велику ставку на Himars
    фото із відкритих джерел

    Україна наразі не втратила жодної установки

    Реактивні системи залпового вогню Himars значно допомагають Україні знищувати російських окупантів. Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає Washington Post

    За його словами, найбільш далекобійною системою, яка зараз перебуває на озброєнні України, є радянська «Точка-У» із максимальною дальністю близько 120 км, але «їх залишилося дуже мало». Їм на заміну прийшли Himars, на які Україна робить велику ставку.

    «Якщо ми отримаємо далекобійні боєприпаси, ми використовуватимемо їх. І росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець», – сказав Буданов.

    Він також зазначив, що «ми не втратили жодного Himars, попри те, що заявляли росіяни».

    Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 22 липня підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до $175 млн.

    Коли допомога надійде в Україну, наразі не відомо.

    Разом з тим, США нададуть Україні 5 Himars, 36 тисяч артилерійських боєприпасів, деякі протитанкові системи та 580 дронів PhoenixGhost.

    Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

    За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia Кирило Буданов
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    Росіяни знають, що в будь-якому випадку з Himars їм кінець, – Буданов