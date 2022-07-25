У трьох містах України пролунали вибухи, – ЗМІ

У Дніпрі пролунали вибухи, після яких почалася пожежа

У Харкові чули понад 20 вибухів

У Миколаєві, Харкові та Дніпрі пролунали вибухи.

Спочатку після оголошення повітряної тривоги вибухи пролунали у Дніпрі. Про це повідомив місцевий телеканал D1.

Зазначається, що одразу після вибуху почалася пожежа.

«Після вибухів у Дніпровському районі розпочалась пожежа. Також свідки повідомляють про проліт ракет у небі над областю», – йдеться у повідомленні.

Також інформація про вибухи та відео пожежі опублікували місцеві Telegram-канали.

Разом з тим за інформацією «Суспільного», вибухи пролунали Харкові та Миколаєві.

Зазначається, що у Харкові їх було понад 20.

«У Харкові пролунало понад 20 вибухів, переважно – на південному сході від міста. У міста та області – повітряна тривога», – йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про вибухи наразі немає.

Нагадаємо, 24 липня вранці у Хмельницькій області пролунали вибухи. Після 8 ранку у багатьох областях, а також у столиці оголосили повітряну тривогу. О 08:40 повідомлялося про запуски ракет з акваторії Чорного моря, о 08:50 у соцмережах поінформували про звуки вибухів на Хмельниччині.

Зазначимо, що уламки ракет впали в полі Кам'янець-Подільського району. Загорання полів ліквідовано.