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    Події в Україні

    У трьох містах України пролунали вибухи, – ЗМІ

    У Дніпрі пролунали вибухи, після яких почалася пожежа - У трьох містах України пролунали вибухи, – ЗМІ
    У Дніпрі пролунали вибухи, після яких почалася пожежа
    фото: Telegram Днепр Сейчас

    У Харкові чули понад 20 вибухів

    У Миколаєві, Харкові та Дніпрі пролунали вибухи.

    Спочатку після оголошення повітряної тривоги вибухи пролунали у Дніпрі. Про це повідомив місцевий телеканал D1.

    Зазначається, що одразу після вибуху почалася пожежа.

    «Після вибухів у Дніпровському районі розпочалась пожежа. Також свідки повідомляють про проліт ракет у небі над областю», – йдеться у повідомленні.

    Також інформація про вибухи та відео пожежі опублікували місцеві Telegram-канали.

    Разом з тим за інформацією «Суспільного», вибухи пролунали Харкові та Миколаєві.

    Зазначається, що у Харкові їх було понад 20.

    «У Харкові пролунало понад 20 вибухів, переважно – на південному сході від міста. У міста та області – повітряна тривога», – йдеться у повідомленні.

    Офіційної інформації про вибухи наразі немає.

    Нагадаємо, 24 липня вранці у Хмельницькій області пролунали вибухи. Після 8 ранку у багатьох областях, а також у столиці оголосили повітряну тривогу. О 08:40 повідомлялося про запуски ракет з акваторії Чорного моря, о 08:50 у соцмережах поінформували про звуки вибухів на Хмельниччині.

    Зазначимо, що уламки ракет впали в полі Кам'янець-Подільського району. Загорання полів ліквідовано.

    Теги: Харків вибух росія окупанти війна Дніпро Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У трьох містах України пролунали вибухи, – ЗМІ