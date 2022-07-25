Окупанти мають намір закріпитися на березі Вуглегірського водосховища, – ISW

Російські війська планують просуватися на північ від Бахмута

Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями

Росіяни сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків Інституту, імовірно російські війська планують просуватися на північ від Бахмута пересіченою місцевістю.

Аналітики пишуть, що попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

24 липня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

Крім того, ISW пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Українська влада дедалі частіше визнає проведення українських контрнаступальних операцій у Херсонській області.

Кремль стикається зі зростаючою внутрішньою незгодою з боку етнічних меншин, які непропорційно несуть тягар російської війни в Україні.

24 липня російські війська здійснили обмежені наземні наступи на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та на південь від Бахмута.

За минулий тиждень українські удари пошкодили всі три контрольовані Росією мости, що ведуть до міста Херсон.

Російські війська здійснили обмежені наземні штурми в Херсонській області.

Кремль продовжив створення регіональних добровольчих батальйонів і використовує приватні військові компанії для набору кадрів для генерування бойової сили.

Російська окупаційна влада продовжувала створювати умови для проведення референдумів про анексію на окупованих територіях і залучає російських цивільних для відбудови.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, українські військові готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

Зауважимо, на півдні Збройні сили України за добу знищили понад 50 російських загарбників. Зокрема, українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.