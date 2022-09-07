Нічні удари по Харкову: голова ОВА повідомив деталі

Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю

Цієї ночі російські загарбники завдали два ракетних удари по Немишлянському району Харкова. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо – без постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, сьогодні близько 4:00 ранку зафіксували один ракетний удар у м. Зміїв Чугуївського району, ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи.

«Протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд, сталися пожежі», – зазначив Синєгубов.

Вчора внаслідок ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району отримали поранення двоє людей – 45-річний чоловік та 17 річний хлопець. У Богодухівському районі поранення отримали 41-річна та 51-річна жінки. Стан постраждалих – легкий та середній.

Як повідомлялося, повітряна тривога була оголошена після звуків вибухів.

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.