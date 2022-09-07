Ракетний удар по Харкову: горять автомобілі та будівля

У Харкові після опівночі знову прогриміли вибухи, зафіксовано «прильоти». Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Повітряна тривога була оголошена після звуків вибухів. Жителів просять спуститися в укриття або дотримуватися правил двох стін в будинку.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місцях влучень працюють профільні служби. В одному із районів Харкова є пошкодження інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов розповів, що о пів на першу ночі був ракетний удар. Поки що відомо про прильоти у Немишлянському районі. За попередньою інформацією, там горять кілька авто та виробнича будівля.

«Ще кілька місць можливих прильотів перевіряють рятувальники. Про жертв чи постраждалих на цю хвилину інформації немає», – додав він.

Нагадаємо, вчора близько 9:15 у Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Згодом стало відомо, що під час чергового обстрілу Харкова рашисти влучили в житловий багатоповерховий будинок. Ще одна ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю.