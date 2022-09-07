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Підрозділи російських найманців на Харківщині втратили майже половину бійців

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Підрозділи російських найманців на Харківщині втратили майже половину бійців
ЗСУ пішли у контрнаступ на Харківщині
фото: Генштаб ЗСУ

Тіла багатьох загиблих рашистів не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті

Український контрнаступ триває не лише на півдні, а й на інших напрямках. У результаті атаки наших бійців російські окупанти зазнають значних втрат, зокрема і приватні воєнні компанії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими», – йдеться в повідомленні Генштабу.

За його даними, тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті.

Нагадаємо, Банкова анонсувала гарні новини на Харківському напрямку.

Як повідомлялося, у пабліках терористичних угрупувань так званих «ЛНР» і «ДНР» поширюється інформацію, що загарбники на Харківському напрямку, зокрема, в районі міста Балаклія, зазнають потужних ударів під натиском бійців ЗСУ.

Триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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Теги: окупанти росія війна Україна Харківщина ЗСУ Генштаб

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