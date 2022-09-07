Головна Новини
search button user button menu button

ЗСУ завдали удару по семи пунктах управління окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ завдали удару по семи пунктах управління окупантів
Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб України
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 7 вересня

Триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 7 вересня.

Протягом минулої доби ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Для цього здійснив до 20 літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок та Безіменне.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку зафіксовано мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов’янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка.

На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, вогневого впливу зазнали райони Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку окупанти задіяли міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір’я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 34 вильоти.

Втрати окупантів

Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті.

Наші перемоги

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

Загалом підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили: літак Су-25, вертоліт Ка-52, БпЛА та п’ять крилатих ракет типу Х-101.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Загалом, в результаті вогневого впливу завдано ураження по 7 пунктах управління і 13 об’єктах зосередження живої сили противника. В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв’язку, мостові та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня - тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів.

Нагадаємо, українські військові відбили деякі населені пункти на півдні. Про звільнені території не повідомляють відразу ж, щоб не піддавати їх масованим ударам з боку окупантів.

Банкова анонсувала гарні новини на Харківському напрямку.

Як повідомлялося, у пабліках терористичних угрупувань так званих «ЛНР» і «ДНР» поширюється інформацію, що загарбники на Харківському напрямку, зокрема, в районі міста Балаклія, зазнають потужних ударів під натиском бійців ЗСУ.

Читайте також: Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій

Теги: Харків ворог Україна вертоліт Слов’янськ війна авіація ЗСУ окупанти росія Бахмут

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують звільняти Харківщину
ЗСУ вже близько: Куп'янська міськрада звернулася до городян
Сьогодні, 05:41
В окупованому Херсоні знову прогриміли вибухи
В окупованому Херсоні знову прогриміли вибухи
Вчора, 22:17
ЗСУ збили російський Су-25
Військові збили штурмовик Су-25 окупантів
Сьогодні, 02:57

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
У кількох областях прогриміли вибухи
248K
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
223K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях
165K
Джонсон у прощальній промові звернувся до Путіна
107K
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
83K
«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)

Новини

ЗСУ завдали удару по семи пунктах управління окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані
Вчора, 19:51
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Вчора, 19:14
Українська Жанна д'Арк. Учителька і багатодітна матір Марія Чашка керує батальйоном (відео)
Вчора, 18:16
Politico: Росії бракує важливої складової для виробництва зброї
Вчора, 17:04

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту