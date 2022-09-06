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Банкова анонсувала гарні новини на Харківському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова анонсувала гарні новини на Харківському напрямку
ЗСУ завдають окупантам втрат на Харківщині
фото: Генштаб

Зеленський ввечері має повідомити про контрнаступальну операцію в Харківській області

На українців чекають гарні новини щодо просування захисників у Харківській області. Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

«Сьогодні ввечері буде чудова новина від президента Зеленського про контрнаступальну операцію в Харківській області», – написав він.

Як повідомлялося, у пабліках терористичних угрупувань так званих «ЛНР» і «ДНР» поширюється інформацію, що загарбники на Харківському напрямку, зокрема, в районі міста Балаклія, зазнають потужних ударів під натиском бійців ЗСУ. 

Нагадаємо, триває сто дев’яносто п’ята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

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Теги: Харківщина ЗСУ Сергій Лещенко Володимир Зеленський втрати війна

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