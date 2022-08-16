В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW

РФ мобілізує мешканців Донбасу на війну в Україні

Вояки з «ЛНР» відмовляються воювати в Донецькій області

В очолюваних Росією окупаційних силах спостерігається розкол. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, є інформація, що підрозділи «Луганської народної республіки» відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганщини.

Аналітики ISW зазначають, що це відображає тенденцію зменшення інвестицій «ЛНР» у підтримку російської війни в Україні та морального духу.

«Ця тенденція особливо небезпечна для російських військ, які прагнуть вербувати ще більше нових солдатів з Луганської області, щоб компенсувати нещодавні втрати. Подальший розкол в очолюваних Росією силах також загрожує подальшим перешкоджанням ефективності російських військових зусиль», – йдеться у звіті ISW.

Ключові висновки ISW за 15 серпня:

Відео, на якому військовослужбовці «ЛНР» відмовляються воювати в Донецькій області, свідчить про подальший розкол між очолюваними Росією силами.

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