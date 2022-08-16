В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW
Вояки з «ЛНР» відмовляються воювати в Донецькій області
В очолюваних Росією окупаційних силах спостерігається розкол. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Так, є інформація, що підрозділи «Луганської народної республіки» відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганщини.
Аналітики ISW зазначають, що це відображає тенденцію зменшення інвестицій «ЛНР» у підтримку російської війни в Україні та морального духу.
«Ця тенденція особливо небезпечна для російських військ, які прагнуть вербувати ще більше нових солдатів з Луганської області, щоб компенсувати нещодавні втрати. Подальший розкол в очолюваних Росією силах також загрожує подальшим перешкоджанням ефективності російських військових зусиль», – йдеться у звіті ISW.
Ключові висновки ISW за 15 серпня:
- Відео, на якому військовослужбовці «ЛНР» відмовляються воювати в Донецькій області, свідчить про подальший розкол між очолюваними Росією силами.
- Російські сили здійснили кілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов’янська.
- Російські війська провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.
- Російські війська продовжували вести наступальні дії на північний захід, захід і південний захід від Донецька.
- Російські війська здійснили обмежений наземний штурм на північ від Харкова.
- Російські та українські війська продовжували обмінюватися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС.
- Влада Санкт-Петербурга офіційно спростувала виклик місцевих чоловіків до військкоматів для обговорення контрактної служби.
- Російська окупаційна влада продовжувала підготовку до інтеграції окупованих територій України до складу РФ.
Раніше повідомлялося, що Росія через значні втрати в Україні має проблеми з доукомплектуванням армії. Тому держава-агресор розглядає можливість перекидання російських військовослужбовців із Сирії в Україну.
Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що мобілізація в Росії проходить приховано. Наразі відомо про три шляхи, якими РФ намагається поповнити лави своєї армії.
Зауважимо, що на Луганщині рашисти мобілізують неповнолітніх та пенсіонерів.
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