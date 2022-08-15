У ЗСУ затримують зарплати, на Дніпропетровщині «кишенькові» фірми отримують мільярди, – ЗМІ

У фінансуванні стався збій, що викликає питання, куди ж пішли бюджетні кошти

Українські військовослужбовці в серпні не отримають зарплати вчасно, про що повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, пов’язано це з «затримками» у Держбюджеті – тобто з нестачею коштів. При цьому голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зливає бюджетні мільярди на «кишенькові» фірми, засновані разом з його колишнім радником, консультантом «Великого будівництва» Юрієм Голиком, пишуть «Наші гроші».

Так, Маляр пояснила, що відповідні затримки пов'язані зі змінами у державному бюджеті.

«У попередні місяці ми вибудували ритм: у першій половині місця Міністерство оборони переказувало кошти на виплати щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців», – сказала вона.

Але цього разу в фінансуванні стався збій, і це викликає питання, куди ж пішли бюджетні кошти. Як виявили журналісти «Наших грошей», найбільші кошти з держбюджету серед будівельних фірм під час війни отримали компанія «Будінвест інжиніринг» та її постачальник будматеріалів «Автомагістраль 2016». Вони вдвох отримали 1,2 мільярди гривень за експлуатаційне утримання доріг Дніпропетровської області.

«Виплати цій фірмі у п’ять-шість разів перевищують кошти, які отримували під час війни будь-які інші компанії. ТОВ «Будінвест інжиніринг» було засноване у 2015 році, невдовзі після того як Валентин Резніченко вперше став керівником Дніпропетровської ОДА, а його радником став Юрій Голик. Після обрання Зеленського у 2019 Резніченка було звільнено з посади. Однак невдовзі Голик став консультантом «Великого будівництва», і Резніченка повернули у губернаторське крісло», – пишуть ЗМІ.

За їхніми даними, основними засновниками ТОВ «Будінвест Інжиніринг» є фітнес-тренерка Яна Хланта і директор ТОВ «Спортивний клуб «Прометей»» Павло Чухно. Тобто ця компанія явно є фіктивною та «кишеньковою».

В той самий час, поки військові не отримують зарплати, а Валентин Резніченко переводить мільярди на сумнівні фірми, ситуація залишається поза увагою головного «контролера» бюджетних коштів – міністра фінансів Сергія Марченка. Можливе пояснення цьому – приятельські стосунки Марченка з Голиком, які вони відкрито демонструють, зокрема, у Facebook.