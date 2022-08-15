Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів»

Жертв та постраждали внаслідок обстрілу Дніпропетровської області немає

Російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вдень росіяни вдарили з «Ураганів» по Зеленодольській громаді, а також по прикордонню території Апостолівської тергромади, яка у Криворізькому районі. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Також окупанти обстріляли території між населеними пунктами у Марганецькій громаді Нікопольського району. Постраждалих немає.

«Щодо інших громад нашої області – все спокійно, день минув без надзвичайних ситуацій. На кордонах Дніпропетровщини все під контролем Збройних сил України. Наші захисники окупантів в область не пустять, але ворог продовжує тероризувати нас обстрілами. Тому пам‘ятайте про правила безпеки», – повідомив Лукашук.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку українські бійці сьогодні «приземлили» два безпілотники типу «Орлан-10» та збили крилату ракету.

Заначимо триває 173-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції. Також ворог здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов.