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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів»

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів»
Рашисти окупанти обстріляли громади на Дніпропетровщині
фото ілюстративне

Жертв та постраждали внаслідок обстрілу Дніпропетровської області немає

Російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вдень росіяни вдарили з «Ураганів» по Зеленодольській громаді, а також по прикордонню території Апостолівської тергромади, яка у Криворізькому районі. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Також окупанти обстріляли території між населеними пунктами у Марганецькій громаді Нікопольського району. Постраждалих немає.

«Щодо інших громад нашої області – все спокійно, день минув без надзвичайних ситуацій. На кордонах Дніпропетровщини все під контролем Збройних сил України. Наші захисники окупантів в область не пустять, але ворог продовжує тероризувати нас обстрілами. Тому пам‘ятайте про правила безпеки», – повідомив Лукашук.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку українські бійці сьогодні «приземлили» два безпілотники типу «Орлан-10» та збили крилату ракету. 

Заначимо триває 173-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції. Також ворог здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов.

Теги: окупанти війна обстріл Дніпропетровщина війна в Україні

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