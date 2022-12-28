Нічний терор Дніпропетровщини: влада показала руйнівні наслідки (фото)

За ніч окупанти вісім разів обстріляли Нікопольщину

Нікопольський район Дніпропетровщини знову всю ніч потерпав від ворожих ударів. Російські окупанти вісім разів обстріляли район із «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Окупанти ударили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

Найбільше постраждала Червоногригорівська громада. Російські снаряди понівечили там близько десяти приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач. Побили 20 сонячних панелей.

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фото: Валентин Резніченко/Facebook

Серед людей постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.