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ЗСУ відбили в окупантів ще майже 50 кв. км території: оновлена мапа

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ відбили в окупантів ще майже 50 кв. км території: оновлена мапа
ЗСУ звільнили ще чотири населених пункти
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ мають значні успіхи на північному сході України

Збройні сили України відбили в російських окупантів ще декілька населених пунктів на північному сході країни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінювало ISW», – сказано в матеріалі. 

Так, 27 грудня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що російські війська окупували 1,6% території Харківської області. За даними ISW щодо оцінки місцевості станом на 26 грудня, російські війська окупували близько 1,747% території Харківської області (різниця близько 46 квадратних кілометрів). 

«Українські війська, ймовірно, звільнили Дворічну, Новомлинськ і Тавільжанку на північному сході Харківської області та Коломийчиху в Луганській області, враховуючи, що як російські, так і українські джерела повідомляли про обстріл Росією цих населених пунктів 27 грудня», – інформують аналітики. 

ISW відповідно оновив свої карти.

ЗСУ відбили в окупантів ще майже 50 кв. км території: оновлена мапа фото 1

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.

Теги: росія ЗСУ війна Україна

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