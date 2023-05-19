ЗСУ збили ворожі дрони біля Дніпра

Захисники знищили два безпілотники противника

У п'ятницю 19 травня українські військові ліквідували два безпілотники окупантів – їх було зафіксовано південніше міста Дніпро. Про це повідомило Повітряне командування «Схід».

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«Станом на 21.40 південніше міста Дніпро було знищено одразу два БпЛА противника», – йдеться в повідомленні.

Збиття ворожих повітряних цілей підтвердив також глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Наразі в Дніпрі та області повітряна тривога не оголошена.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунало кілька вибухів. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка.

До слова, триває 450-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних та 51 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Унаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.