Нічний удар по Нікополю: перебиті газопроводи та електролінії (фото)

У Нікополі понівечені понад десять приватних будинків

У мирні міста та села Нікопольщини прилетіли майже 50 ворожих снарядів

У ніч на вівторок, 6 грудня, російські окупанти знову обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. Рашисти усю ніч тримали під прицілом своєї важкої артилерії місто Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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У мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів.

Минулося без загиблих та поранених.

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У Нікополі понівечені понад десять приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. Понад 9 тис. родин із кількох селищ та сіл лишилися без води. Енергетики розпочали ремонтні роботи.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід.

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фото: Валентин Резніченко/Facebook

Нагадаємо, вночі 6 грудня російські терористи завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя.