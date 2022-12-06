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Зеленський прокоментував падіння російської ракети у Молдові

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський прокоментував падіння російської ракети у Молдові
Президент вважає, що зупинити війну можна лише демонтажем терористичних можливостей РФ
фото із відкритих джерел

«Російська здатність до таких масованих терористичних ударів – це загроза не одній лише Україні»

Падіння російської ракети у Молдові підтверджує, що Росія несе загрозу не тільки Україні, а всьому регіону, тому припинення терору РФ є спільним завданням держав. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

Він відзначив, що російський терор знову зачіпає сусідні держави, через що у Молдові почалися перебої з електрикою. 

«І це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів – це загроза не одній лише Україні, а всьому нашому регіону. Як мінімум», – наголосив Зеленський.

За його словами, коли один терорист дестабілізує життя всіх, це спільне завдання – зупинити терор.

Зеленський також наголосив, що сьогоднішньою ракетною атакою Росія «відзначила» чергову річницю підписання Будапештського меморандуму – документа, чия доля дає відповіді на багато й сьогоднішніх запитань про Росію.

«Щось просто підписати з цими терористами – миру не буде. Щось просто погодити з ними – точно порушать. Віддати Росії хоча б щось з елементів безпеки інших означає нову війну. Тому й потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу: тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки звільнення всієї нашої землі й тільки притягнення вбивць до відповідальності може дати мир. Вірю, прийдемо до цього», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу України з боку РФ 5 грудня, біля кордонів Молдови упала ракета. Оператор системи транспортування Молдови Moldelectrica повідомив про перебої в електроенергетичній системі на тлі масовано ракетної атаки російських військ по Україні. 

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що ракета, яка сьогодні впала на території Молдови має відношення до РФ.

Теги: росія Молдова президент ракета

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