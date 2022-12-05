Рашисти вночі вгатили по Дніпопетровщині: Кривий Ріг опинився під обстрілами

У місті пролунало кілька вибухів

Російські загарбники продовжують тероризувати українські міста

У Кривому Розі вночі 5 грудня пролунали потужні вибухи. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Він уточнив, що у місті пролунало кілька вибухів.

«Кривий Ріг. У місті кілька потужних вибухів. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Наслідки встановлюються», – повідомив Вілкул.

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Нагадаємо, 4 грудня, за кілька хвилин до опівночі – у Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 3 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель.