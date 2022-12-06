Окупанти завдали удар по передмістю Запоріжжя (фото)

Постраждалих внаслідок обстрілу немає

Вночі, 6 грудня, російські терористи завдали ракетному удару по передмістю обласного центру. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

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За його словами, одна ракета вдарила по території Степнянської громади.

«Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Люді за попередньою інформацією не постраждали», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 5 грудня, російські загарбники обстріляли прикордоння Сумщини. Прильоти зафіксовані на території чоловічого монастиря.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники 5 грудня під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.