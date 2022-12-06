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Окупанти завдали удар по передмістю Запоріжжя (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти завдали удар по передмістю Запоріжжя (фото)
Рашисти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя
фото ілюстративне

Постраждалих внаслідок обстрілу немає

Вночі, 6 грудня, російські терористи завдали ракетному удару по передмістю обласного центру. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

За його словами, одна ракета вдарила по території Степнянської громади. 

«Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Люді за попередньою інформацією не постраждали», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 5 грудня, російські загарбники обстріляли прикордоння Сумщини. Прильоти зафіксовані на території чоловічого монастиря.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники 5 грудня під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

 

Теги: Запоріжжя обстріл ракета

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