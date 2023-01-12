Нічний удар по Запоріжжю: влада показала наслідки (фото)

Внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури

У ніч на 12 січня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, у результаті чого зруйновано приватні будинки. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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«У результаті нічного рашистського удару ушкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста. На щастя, люди не постраждали», – написав він у Telegram.

Усі комунальні служби вже працюють на місцях.

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Куртєв показав фото наслідків нічного прильоту.

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фото: Анатолій Куртєв/Telegram

Нагадаємо, у ніч на 12 січня російські терористи завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Було виявлено уламок ворожої ракети.

8 січня російські окупанти обстріляли околиці Запоріжжя.