Нічна атака на Запоріжжя: виявлено уламки ворожої ракети (фото)
На місці удари ракети працюють усі екстрені служби
Внаслідок нічної ракетної атаки в одному з районів Запоріжжя пошкоджено приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Наразі обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби.
За попередніми даними, серед людей постраждалих немає.
Також виявлено уламок ворожої ракети. Старух оприлюднив фото.
Нагадаємо, у ніч на 12 січня російські терористи завдали ракетного удару по Запоріжжю.
8 січня російські окупанти обстріляли околиці Запоріжжя.
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