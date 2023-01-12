Нічна атака на Запоріжжя: виявлено уламки ворожої ракети (фото)

На місці удари ракети працюють усі екстрені служби

Внаслідок нічної ракетної атаки в одному з районів Запоріжжя пошкоджено приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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Наразі обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби.

За попередніми даними, серед людей постраждалих немає.

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Також виявлено уламок ворожої ракети. Старух оприлюднив фото.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня російські терористи завдали ракетного удару по Запоріжжю.

8 січня російські окупанти обстріляли околиці Запоріжжя.