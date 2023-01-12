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Нічна атака на Запоріжжя: виявлено уламки ворожої ракети (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Запоріжжя: виявлено уламки ворожої ракети (фото)
Уламок російської ракети у Запоріжжі
фото: Олександр Старух/Facebook

На місці удари ракети працюють усі екстрені служби

Внаслідок нічної ракетної атаки в одному з районів Запоріжжя пошкоджено приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Наразі обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби.

За попередніми даними, серед людей постраждалих немає.

Також виявлено уламок ворожої ракети. Старух оприлюднив фото.

Нічна атака на Запоріжжя: виявлено уламки ворожої ракети (фото) фото 1
Нічна атака на Запоріжжя: виявлено уламки ворожої ракети (фото) фото 2
Нічна атака на Запоріжжя: виявлено уламки ворожої ракети (фото) фото 3
Нічна атака на Запоріжжя: виявлено уламки ворожої ракети (фото) фото 4

Нагадаємо, у ніч на 12 січня російські терористи завдали ракетного удару по Запоріжжю.

8 січня російські окупанти обстріляли околиці Запоріжжя

Теги: Запоріжжя обстріл ракета росія окупанти війна

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