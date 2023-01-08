Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Рашисти вдарили по околицях Запоріжжя

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєєв підтвердив, що російські терористи обстріляли околиці Запоріжжя. Про це він повідомив у Telegram.

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«Вибухи, які нещодавно чуло все місто – це ще один доказ того, що Росія – це країна без честі і совісті. Попри те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя. Наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються. Але одне ми зараз знаємо точно: Росія – країна-терорист", – наголосив посадовець.

Куртєв також попередив, що існує загроза повторного обстрілу Запоріжжя.

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Нагадаємо, ввечері, 7 січня, у Запоріжжі пролунали вибухи.

Також вибухи лунали у тимчасово окупованому Криму та російському Бєлгороді.

До того ж росіяни завдали ударів по Харківські області. В результаті обстрілів поранення отримала одна людина.