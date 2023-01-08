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Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Рашисти ракетами обстріляли Запоріжжя
фото ілюстративне

Рашисти вдарили по околицях Запоріжжя

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєєв підтвердив, що російські терористи обстріляли околиці Запоріжжя. Про це він повідомив у Telegram.

«Вибухи, які нещодавно чуло все місто – це ще один доказ того, що Росія – це країна без честі і совісті. Попри те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя. Наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються. Але одне ми зараз знаємо точно: Росія – країна-терорист", – наголосив посадовець. 

Куртєв також попередив, що існує загроза повторного обстрілу Запоріжжя.

Нагадаємо, ввечері, 7 січня, у Запоріжжі пролунали вибухи.

Також вибухи лунали у тимчасово окупованому Криму та російському Бєлгороді.

До того ж росіяни завдали ударів по Харківські області. В результаті обстрілів поранення отримала одна людина.

 

Теги: обстріл росіяни ворог рашисти місто росія Запоріжжя

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