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Окупанти ракетами вдарили по Запоріжжю. Постраждали об'єкти інфраструктури

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти ракетами вдарили по Запоріжжю. Постраждали об'єкти інфраструктури
Окупанти обстріляли Запоріжжя
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу ніхто з цивільних не постраждав

Вночі, 12 січня, російські терористи завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив секретам Запорізької міськради Анатолій Куртєв. 

Внаслідок ворожої нічної атаки постраждали об'єкти інфраструктури та були пошкоджені житлові будинки. На місці обстрілу виникла пожежа.

«Клятий ворог знову цинічно атакував наше нічне місто. Постраждали об'єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Також в результаті обстрілу знову зазнали ушкоджень мирні будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали», – написав він у мережі.

На місці прильоту вже працюють відповідні служби, ліквідуючи наслідки.

Також Куртєв опублікував номери телефонів для звернень мешканців Запоріжжя, чиї будинки отримали пошкодження:

15-80 (зі стаціонарних),
(061) 787 15 80,
(050) 414 15 80,
(067) 656 15 80.

Нагадаємо, 8 січня російські терористи обстріляли околиці Запоріжжя

Також російські загарбники 3 січня завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. Під удар ворога потрапив об'єкт інфраструктури

Теги: Запоріжжя пожежа місто ворог обстріл

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