Німеччина передасть Україні реактивні системи та артилерійські установки

Panzerhaubitze 2000 – німецька САУ з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем

Про факт нових поставок військової допомоги було повідомлено під час шостого засідання Контактної групи

Міністерство оборони Німеччини повідомляє, що у найближчі кілька тижнів Україна отримає самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та реактивні системи залпового вогню Mars II.

«Ракетні атаки та часткова мобілізація, фіктивні «референдуми», український контрнаступ. Ми координуємо нашу постійну підтримку. У найближчі кілька тижнів Panzerhaubitze 2000 і Mars ІI будуть передані Україні», – йдеться у повідомленні.

Про факт нових поставок військової допомоги було повідомлено під час шостого засідання Контактної групи з питань оборони України.

Mars II – німецька реактивна система залпового вогню, яка була прийнята на озброєння Бундесверу в 1990 році. Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 MLRS з незначними доопрацюваннями. Артилерійська частина системи складається з двох одноразових блоків, в кожному з яких розміщується по шість транспортно-пускових контейнерів (ТПК) з реактивними боєприпасами калібру 227 або 237 мм. Забезпечується максимальна дальність ураження цілей на відстані 45 000-70 000 м, в залежності від боєприпасів. Система призначена для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для встановлення мінних полів методом дистанційного мінування.

Panzerhaubitze 2000 – німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект усановки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом – 30 км.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.