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Україна уже отримала від Німеччини першу з обіцяних систем ППО – Spiegel

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна уже отримала від Німеччини першу з обіцяних систем ППО – Spiegel
Німеччина пообіцяла надати України чотири системи IRIS-T
фото з відкритих джерел

Як повідомляє німецьке медіа, передача системи IRIS-T відбулася на польсько-українському кордоні

Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, повідомляє Spiegel із посиланням на джерела. 

За інформацією видання, передача озброєння відбулася поблизу польсько-українського кордону.

Україна одержала батарею систем ППО. Решта має надійти наступного року. 

Берлін неодноразово наголошував, що ця ППО – одна із найсучасніших, і її немає навіть на озброєнні німецької армії.

Зазначимо, після масованої ракетної атаки Росії по містах України 10 жовтня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Україні «найближчими днями» поставлять першу з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Додамо, що Німеччина раніше анонсувала постачання військової форми та іншого спорядження для України. У комплект військової допомоги входять 100 командних наметів з опаленням та комплексний сухий пайок.

Також відомо, що Німеччина ініціювала термінове засідання G7, яке відбулося сьогодні, 11 жовтня, через масовані обстріли рашистами України. 

Читайте також: Ракетний терор – свідчення паніки у Москві. Як світові ЗМІ реагують на масований обстріл України

 

 

Теги: допомога ЗСУ війна Німеччина

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