Німеччина надасть Україні 16 гаубиць Zuzana
Разом з тим Німеччина має намір передати 130 систем опалення
Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.
Передача озброєння Україні відбуватиметься у співпраці з Данією та Норвегією.
Також Німеччина має намір передати 130 систем опалення та 36 медичних транспортерів.
Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 000 аптечок та 405 000 сухпайків.
З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.
Нагадаємо, після масованої ракетної атаки Росії по містах України 10 жовтня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Україні «найближчими днями» поставлять першу з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T.
Додамо, що Німеччина раніше анонсувала постачання військової форми та іншого спорядження для України. У комплект військової допомоги входять 100 командних наметів з опаленням та комплексний сухий пайок.
Також відомо, що Німеччина ініціювала термінове засідання G7, яке відбулося 11 жовтня, через масовані обстріли рашистами України.
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