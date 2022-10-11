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Німеччина готується до нового потоку біженців із України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина готується до нового потоку біженців із України
Аналітики вважають, що потік міграції в Німеччині у 2022 році перевищить цифри 2015 року
фото з відкритих джерел

У жовтні 2022 року кількість українських біженців у Німеччині перевищила позначку 1 млн.

Німецькі урядовці закликають країну готуватися до нової можливої хвилі біженців із України. Кількість тих, хто тікає від війни, може перевищити масштаби міграційної кризи 2015 року, повідомляє DW.

До нового притоку українців, які тікають від війни, закликає готуватися уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рим Алабалі-Радован.

За її словами, останнім часом потік українських біженців скорочувався – у середньому до 150 прибулих на день. Проте ситуація може змінитися через «сувору військову зиму». Насамперед приплив нових людей відчують Польща та Чехія. «Ми маємо залишатися в тісному контакті з нашими сусідніми країнами і бути готовими продовжувати приймати людей, які тікають від війни та великих поневірянь з України», – зазначила чиновниця.

Тим часом, аналітики вважають, що потік міграції в Німеччині у 2022 році перевищить цифри 2015 року, коли країна зіштовхнулася з міграційною кризою через біженців із Сирії, коли кількість прибулих становила 2,1 млн осіб.

У жовтні 2022 року кількість українських біженців у Німеччині перевищила позначку 1 млн. Країна вже має труднощі з розміщенням новоприбулих українців, а влада збирається обговорити нові можливості щодо розміщення біженців у регіонах.

Нагадаємо, у Німеччині лідер партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц звинуватив біженців з України у «соціальному туризмі», але згодом перепросив за ці слова.

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Теги: біженці Німеччина Чехія Польща партії влада

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