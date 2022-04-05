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    Події в Україні

    Німецький дипломат про росіян та Путіна: Дуже соромно дивитись на це

    Путін може дозволити собі виступати перед збіднілими людьми у куртці за 1,5 млн рублів: росіяни все проковтнуть - Німецький дипломат про росіян та Путіна: Дуже соромно дивитись на це
    Путін може дозволити собі виступати перед збіднілими людьми у куртці за 1,5 млн рублів: росіяни все проковтнуть
    фото з відкритих джерел

    Посол Німеччини в Україні прокоментувала останню соціологію, яка дає Путіну 80% підтримки

    Попри війну, яку Володимир Путін почав в Україні, росіяни продовжують підтримувати президента. Про це посол Німеччини в Києві Анка Фельдгузен заявила в інтерв’ю «Главкому».

    «Так, підтримка Путіна (за результатати соцопитувань, ред.) навіть зростає. Дуже соромно дивитись на це. До речі, наші українські співробітники в посольстві мають родичів у Росії. І від них ми майже безпосередньо чуємо, що є велика підтримка Путіна, який розв’язав війну проти України», сказала Фельдгузен.

    Пані посол підкреслює: запроваджені санкції якраз спрямовані на те, щоб в Росії зрозуміли, що через рішення напасти на Україну зараз страждає вся країна.

    Нагадаємо, 81% росіян довіряють своєму президенту Володимиру Путіну та 79% позитивно оцінюють його діяльність, стверджують у Всеросійському центрі вивчення громадської думки.

    Днями «Левада-Центр» повідомляв, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого підтримка росіянами дій Володимира Путіна зросла більш ніж на 10% і досягла 83%.

    Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів «небажаними особами».

    Як раніше повідомлялося, Німеччина виявила у російському посольстві близько 100 шпигунів.

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    Теги: росія окупанти Німеччина санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Німецький дипломат про росіян та Путіна: Дуже соромно дивитись на це