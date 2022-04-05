Німецький дипломат про росіян та Путіна: Дуже соромно дивитись на це

Путін може дозволити собі виступати перед збіднілими людьми у куртці за 1,5 млн рублів: росіяни все проковтнуть

Путін може дозволити собі виступати перед збіднілими людьми у куртці за 1,5 млн рублів: росіяни все проковтнуть

Посол Німеччини в Україні прокоментувала останню соціологію, яка дає Путіну 80% підтримки

Попри війну, яку Володимир Путін почав в Україні, росіяни продовжують підтримувати президента. Про це посол Німеччини в Києві Анка Фельдгузен заявила в інтерв’ю «Главкому».

«Так, підтримка Путіна (за результатати соцопитувань, – ред.) навіть зростає. Дуже соромно дивитись на це. До речі, наші українські співробітники в посольстві мають родичів у Росії. І від них ми майже безпосередньо чуємо, що є велика підтримка Путіна, який розв’язав війну проти України», – сказала Фельдгузен.

Пані посол підкреслює: запроваджені санкції якраз спрямовані на те, щоб в Росії зрозуміли, що через рішення напасти на Україну зараз страждає вся країна.

Нагадаємо, 81% росіян довіряють своєму президенту Володимиру Путіну та 79% позитивно оцінюють його діяльність, стверджують у Всеросійському центрі вивчення громадської думки.

Днями «Левада-Центр» повідомляв, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого підтримка росіянами дій Володимира Путіна зросла більш ніж на 10% і досягла 83%.

Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів «небажаними особами».

Як раніше повідомлялося, Німеччина виявила у російському посольстві близько 100 шпигунів.