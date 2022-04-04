Війна вилазить боком. Європейський банк закрив доступ Росії і Білорусі до своїх ресурсів

Вперше за всю історію ЄБРР керівники пішли на такий крок

Рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) офіційно затвердила застосування статті 8.3 статуту щодо зупинення доступу Росії та Білорусі до ресурсів банку. Про це сьогодні написав у Facebook член ради директорів банку від України Артем Шевальов.

«За таке рішення проголосувала абсолютна більшість країн-акціонерів банку, яка становить 94,85% голосів у капіталі банку», – зазначив Шевальов.

Він додав, що вперше за всю історію ЄБРР керівники пішли на такий крок.

«І ЄБРР став першою міжнародною організацією, яка ухвалила таке рішення. Так, це ще не повне вигнання з цивілізованого світу для цих країн-злочинців, але дуже важливий перший крок», – написав Шевальов.

Нагадаємо, що в Україні триває 40-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, наприкінці березня Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про закриття своїх представництв у Москві та Мінську.