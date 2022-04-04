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    Німеччина виявила у російському посольстві близько 100 шпигунів

    Німеччина готує депортацію близько 100 російських дипломатів, які виявилися шпигунами - Німеччина виявила у російському посольстві близько 100 шпигунів
    Німеччина готує депортацію близько 100 російських дипломатів, які виявилися шпигунами
    фото: Google Maps

    Уряд ФРН готує висилку великої кількості російських «дипломатів»

    Посольство Росії у Німеччині переповнене замаскованими під дипломатичних працівників шпигунами. Про це, посилаючись на джерела в уряді, пише видання Bild.

    За даними ЗМІ, уряд Олафа Шольца зараз перевіряє інформацію про наявність працівників російських спецслужб серед дипломатів посольства Росії.

    Попередньо йдеться про дуже велику кількість дипломатів-шпигунів. Bild стверджує, що депортувати з Німеччини можуть до 100 працівників посольства Росії.

    Видання n-tv.de раніше підтверджувало імовірну наявність у посольстві Росії шпигунів із російських спецслужб.

    Щодо роботи російських шпигунів, у Німеччині вважають, що вони займаються своєю діяльністю у двох основних напрямках. По-перше, це збір інформації про німецьких політиків, бізнесменів, критиків Росії, з подальшою передачею цих даних у Кремль.

    Також, зазначив експерт правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Себастьян Фідлер, російські шпигуни займаються розхитуванням ситуації в країні: «Путін дозволить своїх шпигунам робити що завгодно, аби вбити клин у наше суспільство».

    Нагадаємо, що в останні тижні багато країн Європейського Союзу виявили у російських посольствах на своїй території шпигунів, замаскованих під дипломатичних працівників.

    Так, голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі передав в МЗС країни список із 45 осіб, які працюють у посольстві Росії в Варшаві. Їх підозрюють у шпигунській діяльності та вимагають депортувати до Росії.

    А 18 березня інша країна Євросоюзу, Болгарія, оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

    Перед тим росіян з дипломатичними паспортами вигнала зі своєї території і Словаччина.

    Крім того, дипломатам з Росії заборонили вхід до Європарламенту.

    Навіть Північна Македонія оголосила п'ятьох російських дипломатів персонами нон-ґрата.

    Теги: росія дипломатія Німеччина шпигун посольство депортація
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    Німеччина виявила у російському посольстві близько 100 шпигунів