Німеччина виявила у російському посольстві близько 100 шпигунів

Німеччина готує депортацію близько 100 російських дипломатів, які виявилися шпигунами

Уряд ФРН готує висилку великої кількості російських «дипломатів»

Посольство Росії у Німеччині переповнене замаскованими під дипломатичних працівників шпигунами. Про це, посилаючись на джерела в уряді, пише видання Bild.

За даними ЗМІ, уряд Олафа Шольца зараз перевіряє інформацію про наявність працівників російських спецслужб серед дипломатів посольства Росії.

Попередньо йдеться про дуже велику кількість дипломатів-шпигунів. Bild стверджує, що депортувати з Німеччини можуть до 100 працівників посольства Росії.

Видання n-tv.de раніше підтверджувало імовірну наявність у посольстві Росії шпигунів із російських спецслужб.

Щодо роботи російських шпигунів, у Німеччині вважають, що вони займаються своєю діяльністю у двох основних напрямках. По-перше, це збір інформації про німецьких політиків, бізнесменів, критиків Росії, з подальшою передачею цих даних у Кремль.

Також, зазначив експерт правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Себастьян Фідлер, російські шпигуни займаються розхитуванням ситуації в країні: «Путін дозволить своїх шпигунам робити що завгодно, аби вбити клин у наше суспільство».

Нагадаємо, що в останні тижні багато країн Європейського Союзу виявили у російських посольствах на своїй території шпигунів, замаскованих під дипломатичних працівників.

Так, голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі передав в МЗС країни список із 45 осіб, які працюють у посольстві Росії в Варшаві. Їх підозрюють у шпигунській діяльності та вимагають депортувати до Росії.

А 18 березня інша країна Євросоюзу, Болгарія, оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

Перед тим росіян з дипломатичними паспортами вигнала зі своєї території і Словаччина.

Крім того, дипломатам з Росії заборонили вхід до Європарламенту.

Навіть Північна Македонія оголосила п'ятьох російських дипломатів персонами нон-ґрата.