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    Німеччина висилає 40 російських дипломатів

    Німеччина висилає 40 російських дипломатів
    фото: wikipedia

    Територію ФРН дипломати мають залишити протягом п’яти днів

    Федеральний уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів «небажаними особами». Про це оголосила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, пише «Укрінформ».

    Йдеться про 40 співробітників дипломатичного персоналу посольства, які, як вважається, працюють на російські спецслужби.

    За словами Бербок, ці люди є співробітниками російського посольства, «які щодня працювали проти нашої свободи тут, у Німеччині».

    Глава МЗС пообіцяла, що «не буде цього більше терпіти», адже це створює загрозу для тих, хто шукає в Німеччині захисту. Зокрема, є ознаки, що небезпека може загрожувати українським активістам у Німеччині та німцям, які активно допомагають, зазначила вона. Територію ФРН дипломати мають залишити протягом п’яти днів.

    Як раніше повідомлялося, Німеччина виявила у російському посольстві близько 100 шпигунів.

    Нагадаємо, Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією.

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    Теги: росія окупанти дипломатія Німеччина війна Україна окупація #stoprussia
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    Німеччина висилає 40 російських дипломатів