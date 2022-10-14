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Лукашенко проводить в Білорусі «приховану мобілізацію», – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
Лукашенко проводить в Білорусі «приховану мобілізацію», – ЗМІ
Лукашенко вирішив провести в Білорусі «приховану мобілізацію»
фото ілюстративне

За інформацією ЗМІ, наразі повістки отримують лише жителі невеликих районів Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин. Про це повідомляє білоруське видання «Наша Ніва».

«Рішення про мобілізацію в Білорусі прийнято. Воно проходитиме під виглядом перевірки військової придатності», – йдеться у повідомленні.

Видання додає, що Лукашенко прийняв принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.

Наразі повістки отримують лише жителі невеликих районів Білорусі. Великих міст перша хвиля «прихованої мобілізації» поки що не торкнулася.

«Найбільша увага приділяється тим військово-обліковим спеціальностям, які є дефіцитними в російській армії», – розповідають обізнані джерела.

Наприклад, зараз набирають водіїв, кухарів, технічний та підсобний персонал. Можливо, наразі мова йде про набір тих обслуговуючих кадрів, які зможуть забезпечити підготовку самих мобілізованих і техніку для них.

Водночас Олександр Лукашенко заявив, що до Білорусі прибуде «понад тисяча» російських військових.

«За моєю інформацією, у білоруських навчальних центрах і військових частинах триває підготовка до прийому російських мобілізованих. У нас є навчальні місця та інструктори. Можливо, Росія вимагає від Лукашенка, щоб підготовка частини мобілізованих російських військових проходила в Білорусі і проводилася білоруськими силовиками», – розповів один із співрозмовників видання.

Нагадаємо, влада Білорусі запровадила у країні «режим контртерористичної операції». Відповідне рішення ухвалили ніби-то через загрозу від сусідніх держав.

Зауважимо, 10 жовтня білоруський диктатор Олександр Лукашенко повідомив, що Росія та Білорусь почали розгортання регіонального угруповання військ

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко продовжує постачати РФ техніку.

Крім того, Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

Теги: президент влада мобілізація Білорусь росія диктатор

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