Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції»

Режим введено у Білорусі через нібито загрозу з боку сусідніх країн

Влада Білорусі запровадила у країні «режим контртерористичної операції». Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, передає видання «Известия».

Режим «контртерористичної операції» запровадили ніби-то через загрозу від сусідніх держав.

«Глава нашої країни провів низку нарад із силовими структурами, запроваджено режим контртерористичної операції. Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі», – заявив Макей.

Подробиць про «режим контртерористичної операції» поки немає. Жодні терміни не називаються.

Нагадаємо, 10 жовтня білоруський диктатор Олександр Лукашенко повідомив, що Росія та Білорусь почали розгортання регіонального угруповання військ.

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко продовжує постачати РФ техніку.

Крім того, Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

Також Генштаб повідомив, чи є загроза атаки на Україну зі сторони Білорусі.