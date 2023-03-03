Новий наступ на Україну: розвідка оцінила можливості росіян у Придністров’ї

Громадяни, які можуть бути мобілізовані до російської армії в Придністров'ї, виїжджають на територію Молдови

Наявного контингенту росіян в так званій Придністровській молдавській республіці не достатньо для наступу на Україну. Крім того, громадяни, які можуть бути мобілізовані до російської армії в ПМР, виїжджають на територію Молдови, аби не брати участь у провокації Кремля. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає «Укрінформ».

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«Зрозуміло, що наявного контингенту російських сил в так званій ПМР, а насправді окупованій частині Молдови, не достатньо для ефективних наступальних дій з придністровського напрямку на Україну. Але що стосується провокацій, вони можливі. Неодноразово говорилось, і це не секрет, що відповідь на подібні провокації буде і буде рішучою», – зазначив Юсов.

Представник розвідки зауважив, що влада Молдови застерігала «Придністровську молдавську республіку» від порушень і законодавства Молдови, і міжнародного законодавства, тому населення Придністров’я, а також військові з російським громадянством, добре поінформовані про наслідки військових дій.

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«Вони (жителі Придністров’я, яких можуть мобілізувати – «Главком») знають, що їм робити, саме тому сьогодні потенційні мобілізовані активно виїжджають з території Придністровської молдовської республіки», – додав Юсов.

Нагадаємо, раніше Російська Федерація звинуватила Україну в підготовці провокацій з нібито використанням небезпечних радіоактивних матеріалів. Мовляв, Україна хоче використати «брудну бомбу» в невизнаному Придністров'ї.

Згодом Молдова відповіла на заяви МЗС РФ щодо «провокацій» України біля Придністров’я. В уряді Молдови назвали це брехнею.