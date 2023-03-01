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Молдова відповіла на заяви МЗС РФ щодо «провокацій» України біля Придністров'я

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Молдова відповіла на заяви МЗС РФ щодо «провокацій» України біля Придністров'я
В уряді Молдови не підтвердили звинувачення Росії
фото: з відкритих джерел

В уряді Молдови звинувачення російської чиновниці Захарової щодо України назвали брехнею

Молдова заперечує звинувачення Росії про нібито підготовку Україною провокацій біля невизнаного Придністров'я з використанням «радіоактивних речовин». Про це повідомляє Newsmaker.

В уряді Молдови назвали брехнею звинувачення представниці Міністерства іноземних справ РФ Марії Захарової щодо України.

«Держустанови відслідковують ситуацію і не підтверджують інформацію, що розповсюджується російською стороною», – йдеться у повідомленні.

Крім того, влада Молдови закликає громадян зберігати спокій та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, сьогодні представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Україна нібито отримала небезпечні радіоактивні речовини та готує «провокацію» з використанням «брудної бомби» в Придністров’ї.

Теги: Україна Молдова росія

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