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Ситуація у Придністров'ї загострюється. Росія почала підготовку військових

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ситуація у Придністров'ї загострюється. Росія почала підготовку військових
фото з відкритих джерел

Причина зборів – нібито можливі провокації з боку України

У невизнаному Придністров’ї з 1 березня розпочнуться чергові військові збори. Про це повідомило так зване міноборони невизнаної «Придністровської Молдавської Республіки», передають росЗМІ.

Причина зборів – нібито можливі провокації з боку України.

Збори триватимуть три місяці. У них можуть взяти участь чоловіки віком до 55 років. Їм обіцяють проживання та харчування.

«Миротворчий контингент Придністровської Молдавської Республіки продовжує прийом заявок на участь у чергових тримісячних зборах із 1 березня», » інформують у Тирасполі.

Нагадаємо, що міноборони Росії активно поширює дезінформацію, нібито Україна активізувала підготовку до провокації із вторгненням у невизнане Придністров'я.

Раніше повідомлялося, що українські війська зосередили сили на кордоні з Придністров’ям.

Також прикордонники повідомили, як Україна готується до ймовірних провокацій РФ з Придністров’я.

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Теги: росія Молдова Україна Придністров'я

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