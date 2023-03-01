Провокації на кордоні з Придністров’ям. «Південь» оцінив ризики

Українські сили абсолютно рівноцінні тим силам, які гіпотетично можуть бути спровоковані з напрямку Придністров'я

На кордоні з Молдовою не виключені провокації диверсійно-розвідувальних груп, але наразі активності ворога на цій ділянці кордону не спостерігається. Про це заявила речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що загроза з цього напрямку була відома від самого початку повномасштабного вторгнення. Україна усвідомлювала особливість цього регіону.

«Оборона була розгорнута одразу, від перших днів. Наші сили абсолютно рівноцінні тим силам, які гіпотетично можуть бути спровоковані з напрямку Придністров'я. Але, скоріш за все, це можуть бути поодинокі диверсійно-розвідувальні групи для розхитування ситуації в регіоні. Окрім військової оборони, ми продовжуємо працювати з місцевим населенням для роз'яснення справжнього стану справ, щоб на них не впливала російська пропаганда», – розповіла Гуменюк.

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Раніше Російська Федерація звинуватила Україну в підготовці провокацій з нібито використанням небезпечних радіоактивних матеріалів. Мовляв, Україна хоче використати «брудну бомбу» в невизнаному Придністров'ї.

Згодом Молдова відповіла на заяви МЗС РФ щодо «провокацій» України біля Придністров’я. В уряді Молдови назвали це брехнею.