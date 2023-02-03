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Новий рівень терору: ворог цілиться в медиків, які рятують жертв попереднього обстрілу

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Новий рівень терору: ворог цілиться в медиків, які рятують жертв попереднього обстрілу
фото vg.no

Поранені в Бахмуті норвезькі волонтери стверджують, що окупант навмисно бив саме по тим, хто прийшов на допомогу раніше пораненим мирним мешканцям

Волонтери-медики з Норвегії Сандер Сьорсвен Трелвік і Саймон Йонсен приїхали до Бахмута у четвер, 2 лютого, для того, аби евакуювати кількох людей, які постраждали від обстрілів. Після того, як волонтери прибули на місце, почався російський обстріл, пише видання VG.

Волонтери перебували в Україні від понеділка. В цій поїздці евакуація людей з Бахмута була першим завданням. 

«Бомбили мирних жителів. Постраждалих було кілька. Але росіяни чекали волонтерів іі медиків. Коли ми приїхали і тільки почали забирати постраждалих, прицільно вдарили по нас. А коли побачили, що ми вижили,почали обстрілювати весь район», – розповідає журналістам Саймон Йонсен.

Після цього він виявив, що кілька що декілька людей, які були поруч — загинули. Пораненому земляку Йонсен сам надавав першу допомогу. У нього опіки 30-40% тіла та осколки в тканях. «Просто хочу повідомити, що Сандер отримав поранення в Україні. Зараз його везуть у лікарню Дніпра на операцію. Він обпалений, а в тілі осколки від бомби. Внутрішні органи у нього не пошкоджені», – написала мати Трелвіка у себе на сторінці Facebook.

Міністерство закордонних справ Норвегії вже проінформовано про ситуацію. Організовано евакуацію пораненого до Польщі задля подальшої переправки до Норвегії.

Теги: тероризм Бахмут Норвегія волонтер медик окупанти

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