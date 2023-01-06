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Під час «перемир'я» Росія завдала ракетного удару по Україні та здійснила 12 обстрілів із РСЗО – Генштаб

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Під час «перемир'я» Росія завдала ракетного удару по Україні та здійснила 12 обстрілів із РСЗО – Генштаб
фото ілюстративне з відкритих джерел

Основні зусилля окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області

Ворог завдав один ракетний удар та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України.

«У той же час українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки противника», – наголосили у Генштабі.

До слова, українські військові завдали удару по базі російських окупантів у Гаврилівці Другій Херсонської області: сотня поранених.

Нагадаємо, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації. 

Теги: війна росія тероризм Генштаб ЗСУ деокупація

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Кримінал

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