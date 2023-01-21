В окупованому Бердянську пролунали вибухи

Місце жителі повідомляють, що у місті було чути звук вильоту ракети

Деякі жителі припускають, що у місті могла спрацювати російська ППО

Сьогодні, 21 січня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух у нагірній частині міста. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Як зазначається, вибух чуло все місто, а від вибухової хвилі тряслися вікна.

Деякі жителі припускають, що у місті могла спрацювати російська ППО, а деякі – що це був звук вильоту ракети.

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Нагадаємо, раніше окупаційна влада Бердянська заявила про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста. Відомо, що сила вибуху становила до 1 кг вибухової речовини.

Триває 332-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.