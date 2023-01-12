Лондон відреагував на повідомлення про загибель британського волонтера в Соледарі

28-річного Крістофера Перрі та 48-річного Ендрю Бегшоу востаннє бачили в п'ятницю, коли вони вирушали з Краматорська до Соледару

Міністерство закордонних справ Великої Британії відреагувало на заяву представників ПВК «Вагнер» про виявлення у Соледарі тіла одного з двох британських гуманітарних працівників в Україні, що раніше зникли безвісти. Про це повідомляє Sky News.

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Як заявив представник МЗС у справах Співдружності та розвитку, відомство підтримує сім'ї двох британців, які зникли безвісти в Україні.

«Ми знаємо про нещодавні повідомлення та підтримуємо зв'язок з українською владою», – зазначили в міністерстві.

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28-річного Крістофера Перрі та 48-річного Ендрю Бегшоу востаннє бачили в п'ятницю, коли вони вирушали з Краматорська до Соледару.

Перрі родом із Корнуолла, він працював тренером з бігу в Челтнемі.

Бегшоу проживає в Новій Зеландії, і його сім'я раніше опублікувала заяву, в якій йшлося про те, що він вирушив в Україну, бо вважав це «морально правильним вчинком».

Раніше в середу, 11 січня, було оприлюднено повідомлення російської групи найманців у Telegram про те, що на тілі чоловіка знайшли документи, що належать обом британцям. Хто саме знайдений мертвим і за яких обставин – не уточнюється. Також було опубліковано фото їхніх документів.

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Раніше повідомлялося, що поблизу Соледара (Донецька область) зникли двоє британських волонтерів. Вони відправились у місто ще 6 січня. Зв’язок з Ендрю Бегшо та Крістофером Перрі втратився, тому поліція здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих.