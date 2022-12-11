Обіцяють по 10 тис. рублів: на захоплених територіях окупанти схиляють пенсіонерів до співпраці

Загарбники обіцяють нараховувати велику зарплату лояльним місцевим жителям

На тимчасово окупованих російські загарбники намагаються за допомогою підкупу залучити людей пенсійного віку до співпраці. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведені.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що колаборанти пропонують доплати у розмірі 10 тис. рублів, а також обіцяють нараховувати велику зарплату лояльним місцевим жителям, які погодились працювати в установах так званої окупаційної влади.

Крім того, окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. Зазначені заходи продовжуються у Мелітопольському районі Запорізької області. Також оборот торгових мереж поступово вилучається українськими гривнями, населення змушують переходити на російські рублі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 291 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав п’ять авіаційних ударів та здійснив більше 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.