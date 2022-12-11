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У Криму окупанти готуються до наступу ЗСУ: риють на пляжах окопи (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму окупанти готуються до наступу ЗСУ: риють на пляжах окопи (фото, відео)
фото: соцмережі

 Поряд із розритим пляжем регулярно чергують поліцейські наряди

Окупанти бояться військово-морської операції ЗСУ, тож почали рити окопи на пляжах у Криму. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал «Кримський вітер».

На опублікованих в мережі відео видно цілу мережу траншей в піску  на березі неподалік від селища Чорноморське, що за 200 км від Одеси.

За словами місцевих, окопи охороняють «поліцейські».

У Криму окупанти готуються до наступу ЗСУ: риють на пляжах окопи (фото, відео) фото 1

Користувачі в соціальних мережах жартують, що російська армія готується до свого «Дня Д», як зазвичай називають операцію з висадки союзних військ у Нормандії 1944 року. Тоді гітлерівські війська також рили окопи вздовж пляжів, проте зазнали поразки.

У Криму окупанти готуються до наступу ЗСУ: риють на пляжах окопи (фото, відео) фото 2

Військові аналітики зазначають, що зараз підрозділи ЗС РФ у Криму сконцентровані навколо міст Генічеськ та Армянськ – поряд з ними два вузькі миси, які з’єднують Крим із материковою частиною України. Якщо ЗСУ наступатимуть суходолом, то заходити на територію півострова українським військовим доведеться саме тут.

Нагадаємо, The Washington Post повідомляє, що українська деокупація Криму може спровокувати ядерну війну. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не змириться з втратою півострова, він може застосувати ядерну зброю.

Теги: Крим окупанти армія війна путін вітер диктатор відео деокупація

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